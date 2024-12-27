Ціна Milestone Millions (MSMIL)
Поточна ціна Milestone Millions (MSMIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 265.56K USD. Ціна MSMIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Milestone Millions:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 376.37 USD
- зміна ціни Milestone Millions протягом дня — -2.22%
- циркуляційна пропозиція – 399.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Milestone Millions до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Milestone Millions до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Milestone Millions до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Milestone Millions до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.22%
|30 днів
|$ 0
|-14.52%
|60 днів
|$ 0
|+7.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Milestone Millions: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-2.22%
-3.89%
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