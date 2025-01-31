Сьогоднішня ціна MILEI Token (MILEI)

Поточна ціна MILEI Token (MILEI) сьогодні становить 0.053138 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MILEI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MILEI Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.03K USD

- зміна ціни MILEI Token протягом дня — +27.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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