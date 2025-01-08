Сьогоднішня ціна MILEI Solana (MILEI)

Поточна ціна MILEI Solana (MILEI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.14K USD. Ціна MILEI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MILEI Solana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.78K USD

- зміна ціни MILEI Solana протягом дня — -6.74%

- циркуляційна пропозиція – 999.83M USD

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