Інформація щодо ціни MiladyStrategy (MLDSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0259101$ 0,0259101 $ 0,0259101 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна MiladyStrategy (MLDSTR) становить --. За останні 24 години MLDSTR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MLDSTR становить $ 0,0259101, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MLDSTR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MiladyStrategy (MLDSTR)

Ринкова капіталізація $ 30,61K$ 30,61K $ 30,61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,61K$ 30,61K $ 30,61K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MiladyStrategy — $ 30,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MLDSTR — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,61K.