Токеноміка Milady Wif Hat (LADYF) Дізнайтеся ключову інформацію про Milady Wif Hat (LADYF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Milady Wif Hat (LADYF) Welcome to $LADYF, the meme coin representing the iconic Milady NFT collection wif hat. $LADYF embodies the full essence of a memetically optimised token. $LADYF transcends the realm of mere meme coins. It's a self-organised powerhouse, serving as the currency of cultural influence and charm. With the introduction of Milady wif hat, $LADYF becomes the epitome of drip, the currency of karma, and the accumulation of cuteness wif hat. Milady wif hat token isn't just $LADYF; $LADYF is the embodiment of Milady wif hat token. Join us on this journey where memes meet elegance, charm, and the iconic wif hat! Офіційний вебсайт: https://ladyf.xyz/ Купити LADYF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Milady Wif Hat (LADYF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Milady Wif Hat (LADYF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,85M $ 1,85M $ 1,85M Загальна пропозиція: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Циркуляційна пропозиція: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T FDV (повністю розведена вартість): $ 1,85M $ 1,85M $ 1,85M Історичний максимум: $ 0,0000283 $ 0,0000283 $ 0,0000283 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Milady Wif Hat (LADYF)

Токеноміка Milady Wif Hat (LADYF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Milady Wif Hat (LADYF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LADYF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LADYF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LADYF, досліджуйте ціну токена LADYF в реальному часі!

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