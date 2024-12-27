Ціна Milady Wif Hat (LADYF)
Поточна ціна Milady Wif Hat (LADYF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.60M USD. Ціна LADYF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Milady Wif Hat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.91 USD
- зміна ціни Milady Wif Hat протягом дня — +1.73%
- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Milady Wif Hat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Milady Wif Hat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Milady Wif Hat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Milady Wif Hat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.73%
|30 днів
|$ 0
|-10.23%
|60 днів
|$ 0
|-90.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Milady Wif Hat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+1.73%
+13.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to $LADYF, the meme coin representing the iconic Milady NFT collection wif hat. $LADYF embodies the full essence of a memetically optimised token. $LADYF transcends the realm of mere meme coins. It's a self-organised powerhouse, serving as the currency of cultural influence and charm. With the introduction of Milady wif hat, $LADYF becomes the epitome of drip, the currency of karma, and the accumulation of cuteness wif hat. Milady wif hat token isn't just $LADYF; $LADYF is the embodiment of Milady wif hat token. Join us on this journey where memes meet elegance, charm, and the iconic wif hat!
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