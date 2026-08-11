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Поточна ціна Milady Cult Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CULT становить 6,237,221 USD. Відстежуйте оновлення цін CULT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Milady Cult Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CULT становить 6,237,221 USD. Відстежуйте оновлення цін CULT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Milady Cult Coin (CULT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CULT до USD:

$0.00013336
$0.00013336$0.00013336
-0.01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Milady Cult Coin (CULT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:47:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Milady Cult Coin

Поточна ціна Milady Cult Coin (CULT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CULT до USD становить $ 0 за CULT.

Milady Cult Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6,237,221, з циркуляційною пропозицією у 46.88B CULT. Протягом останніх 24 годин CULT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00772251, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CULT змінився на +1.53% за останню годину та на -2.29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 171.15K.

Ринкова інформація щодо Milady Cult Coin (CULT)

$ 6.24M
$ 6.24M$ 6.24M

$ 171.15K
$ 171.15K$ 171.15K

$ 13.31M
$ 13.31M$ 13.31M

46.88B
46.88B 46.88B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація Milady Cult Coin — $ 6.24M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 171.15K. Циркуляційна пропозиція CULT — 46.88B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13.31M.

Історія ціни Milady Cult Coin у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00772251
$ 0.00772251$ 0.00772251

$ 0
$ 0$ 0

+1.53%

-1.89%

-2.29%

-2.29%

Історія ціни Milady Cult Coin (CULT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Milady Cult Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Milady Cult Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Milady Cult Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Milady Cult Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1.89%
30 днів$ 0-9.75%
60 днів$ 0-6.08%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Milady Cult Coin

Прогноз ціни Milady Cult Coin (CULT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CULT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Milady Cult Coin (CULT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Milady Cult Coin потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Milady Cult Coin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CULT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Milady Cult Coin.

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Ресурс Milady Cult Coin (CULT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

4chan-ThemedAirdropped Tokens by NFT ProjectsEthereum Ecosystem

Про Milady Cult Coin

Яка зараз ціна Milady Cult Coin?

Milady Cult Coin коштує ₴, сьогодні змінивши на -1.89%.

Наскільки швидко росте спільнота CULT?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну Milady Cult Coin?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Meme,Ethereum Ecosystem,Airdropped Tokens by NFT Projects,4chan-Themed. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі CULT сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як CULT порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴0.3403251930695541840000, а ATL — ₴, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 46877276461.832306 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про Milady Cult Coin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:47:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Milady Cult Coin (CULT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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