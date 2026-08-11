Сьогоднішня ціна Milady Cult Coin

Поточна ціна Milady Cult Coin (CULT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CULT до USD становить $ 0 за CULT.

Milady Cult Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6,237,221, з циркуляційною пропозицією у 46.88B CULT. Протягом останніх 24 годин CULT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00772251, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CULT змінився на +1.53% за останню годину та на -2.29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 171.15K.

Ринкова інформація щодо Milady Cult Coin (CULT)

Ринкова капіталізація $ 6.24M$ 6.24M $ 6.24M Обсяг (за 24 год) $ 171.15K$ 171.15K $ 171.15K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13.31M$ 13.31M $ 13.31M Циркуляційне постачання 46.88B 46.88B 46.88B Загальна пропозиція 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація Milady Cult Coin — $ 6.24M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 171.15K. Циркуляційна пропозиція CULT — 46.88B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13.31M.