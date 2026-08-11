Сьогоднішня ціна MIL

Поточна ціна MIL (MIL) сьогодні становить $ 0,00441538, зі зміною 1,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIL до USD становить $ 0,00441538 за MIL.

MIL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 362 946, з циркуляційною пропозицією у 1,21B MIL. Протягом останніх 24 годин MIL торгувався між $ 0,0044133 (мінімум) та $ 0,00450258 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00984706, тоді як історичний мінімум — $ 0,00409021.

У короткостроковій динаміці MIL змінився на -0,42% за останню годину та на -2,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,46K.

Ринкова інформація щодо MIL (MIL)

Ринкова капіталізація $ 5,36M$ 5,36M $ 5,36M Обсяг (за 24 год) $ 7,46K$ 7,46K $ 7,46K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,08M$ 22,08M $ 22,08M Циркуляційне постачання 1,21B 1,21B 1,21B Загальна пропозиція 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MIL — $ 5,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,46K. Циркуляційна пропозиція MIL — 1,21B, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,08M.