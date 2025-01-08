Ціна MIKI (MIKI)
Поточна ціна MIKI (MIKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.22K USD. Ціна MIKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MIKI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.64 USD
- зміна ціни MIKI протягом дня — -7.18%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MIKI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MIKI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MIKI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MIKI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.18%
|30 днів
|$ 0
|-18.61%
|60 днів
|$ 0
|+4.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MIKI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-7.18%
+5.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I love it when you dress me $MIKI
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