Ціна MiKeNeKo (MIKE)
Поточна ціна MiKeNeKo (MIKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MIKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MiKeNeKo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.98 USD
- зміна ціни MiKeNeKo протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MiKeNeKo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MiKeNeKo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MiKeNeKo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MiKeNeKo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-13.68%
|60 днів
|$ 0
|-34.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MiKeNeKo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MiKeNeko is DORANEKO BABE . Lady cryptocurrency by lady for lady…….. BEP20 token born as a Doraneko lover deployed on the Ethereum chain The cost of gas in the DORANEKO community is a huge burden. It can be improved and used as a currency within the community. Unlike Draneko, gas bills are low and do not decrease when remitted, so there is a high demand for this currency. MIKENEKO and DORANEKO will interact and move up the charts. Also. Doraneko can pay Mikeneko to receive and activities on social networking services (3DCG Lecture, NFT Market, etc.). Also coins that allow for new and traditional Mikeneko activities without being tied to gas prices.
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