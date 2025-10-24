Інформація щодо ціни Mike (MIKE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,14% Зміна ціни (1 дн.) -1,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,82%

Актуальна ціна Mike (MIKE) становить --. За останні 24 години MIKE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MIKE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MIKE змінився на -1,14% за останню годину, -1,11% за 24 години та на -13,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mike (MIKE)

Ринкова капіталізація $ 17,11K$ 17,11K $ 17,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,11K$ 17,11K $ 17,11K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Mike — $ 17,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIKE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,11K.