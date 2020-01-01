Токеноміка Mikawa Inu (SHIKOKU) Дізнайтеся ключову інформацію про Mikawa Inu (SHIKOKU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mikawa Inu (SHIKOKU) Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn’t just here for laughs. It’s here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die. Офіційний вебсайт: https://www.mikawainu.com/ Whitepaper: https://mikawa-inu-1.gitbook.io/mikawa-inu-whitepaper Купити SHIKOKU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mikawa Inu (SHIKOKU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mikawa Inu (SHIKOKU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 131,84K $ 131,84K $ 131,84K Загальна пропозиція: $ 998,94T $ 998,94T $ 998,94T Циркуляційна пропозиція: $ 998,94T $ 998,94T $ 998,94T FDV (повністю розведена вартість): $ 131,84K $ 131,84K $ 131,84K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Mikawa Inu (SHIKOKU)

Токеноміка Mikawa Inu (SHIKOKU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mikawa Inu (SHIKOKU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHIKOKU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHIKOKU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHIKOKU, досліджуйте ціну токена SHIKOKU в реальному часі!

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