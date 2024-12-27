Ціна Mikawa Inu (SHIKOKU)
Поточна ціна Mikawa Inu (SHIKOKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 685.62K USD. Ціна SHIKOKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mikawa Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.58K USD
- зміна ціни Mikawa Inu протягом дня — +3.41%
- циркуляційна пропозиція – 999.45T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mikawa Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mikawa Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mikawa Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mikawa Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.41%
|30 днів
|$ 0
|+197.54%
|60 днів
|$ 0
|+53.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mikawa Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.60%
+3.41%
-12.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn’t just here for laughs. It’s here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die.
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