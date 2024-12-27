Сьогоднішня ціна Mikawa Inu (SHIKOKU)

Поточна ціна Mikawa Inu (SHIKOKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 685.62K USD. Ціна SHIKOKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mikawa Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.58K USD

- зміна ціни Mikawa Inu протягом дня — +3.41%

- циркуляційна пропозиція – 999.45T USD

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