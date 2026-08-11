Сьогоднішня ціна Mika Grok Companion

Поточна ціна Mika Grok Companion (MIKA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIKA до USD становить $ 0 за MIKA.

Mika Grok Companion наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13,072.93, з циркуляційною пропозицією у 1.00B MIKA. Протягом останніх 24 годин MIKA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00143332, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MIKA змінився на -- за останню годину та на +2.65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Mika Grok Companion (MIKA)

Ринкова капіталізація $ 13.07K$ 13.07K $ 13.07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13.07K$ 13.07K $ 13.07K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Mika Grok Companion — $ 13.07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIKA — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13.07K.