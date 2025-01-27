Ціна Miidas (MIIDAS)
Поточна ціна Miidas (MIIDAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MIIDAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Miidas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.19 USD
- зміна ціни Miidas протягом дня — +1.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Miidas до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Miidas до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Miidas до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Miidas до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.52%
|30 днів
|$ 0
|-26.82%
|60 днів
|$ 0
|-36.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Miidas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
+1.52%
-8.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Miidas is the world's first non-fungible token (NFT) marketplace, launchpad and staking pool for both digital and physical assets. Miidas is also a start-up project that backed by Bitgert Brise blockchain, we are the largest NFT marketplace in the Brise chain and holding a track record of $300k traded volume in June 2022. $Miidas token holder can enjoy special deals and free of charge services including to mint / trade / stake NFTs.
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