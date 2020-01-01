Токеноміка Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Дізнайтеся ключову інформацію про Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins. Офіційний вебсайт: https://miharu.wtf/ Купити $MIHARU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,73K $ 22,73K $ 22,73K Загальна пропозиція: $ 999,10M $ 999,10M $ 999,10M Циркуляційна пропозиція: $ 999,10M $ 999,10M $ 999,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 22,73K $ 22,73K $ 22,73K Історичний максимум: $ 0,00139195 $ 0,00139195 $ 0,00139195 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU)

Токеноміка Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $MIHARU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $MIHARU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $MIHARU, досліджуйте ціну токена $MIHARU в реальному часі!

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