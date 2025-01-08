Сьогоднішня ціна Migraine (MIGRAINE)

Поточна ціна Migraine (MIGRAINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.00K USD. Ціна MIGRAINE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Migraine:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.85 USD

- зміна ціни Migraine протягом дня — -7.74%

- циркуляційна пропозиція – 998.29M USD

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