Ціна Migraine (MIGRAINE)
Поточна ціна Migraine (MIGRAINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.00K USD. Ціна MIGRAINE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Migraine:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.85 USD
- зміна ціни Migraine протягом дня — -7.74%
- циркуляційна пропозиція – 998.29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Migraine до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Migraine до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Migraine до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Migraine до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.74%
|30 днів
|$ 0
|-50.73%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Migraine: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
-7.74%
-4.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This token is a memecoin token in the category of cats. This token is based of the popular GIF of a kitten screaming hence the token name of 'migraine'. There is no inherent value or utility to this memecoin token. Community engage and create their own memes and post at their own leisure. This was launched on the Solana blockchain via pumpfun with the aim of producing a meme that everyone can relate to.
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