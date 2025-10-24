Інформація щодо ціни MightFly (MIGHTFLY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00586293$ 0,00586293 $ 0,00586293 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,14% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,54%

Актуальна ціна MightFly (MIGHTFLY) становить --. За останні 24 години MIGHTFLY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MIGHTFLY становить $ 0,00586293, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MIGHTFLY змінився на -- за останню годину, -0,14% за 24 години та на -2,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MightFly (MIGHTFLY)

Ринкова капіталізація $ 18,42K$ 18,42K $ 18,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,42K$ 18,42K $ 18,42K Циркуляційне постачання 999,87M 999,87M 999,87M Загальна пропозиція 999 865 890,374383 999 865 890,374383 999 865 890,374383

Поточна ринкова капіталізація MightFly — $ 18,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIGHTFLY — 999,87M, зі загальною пропозицією 999865890.374383. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,42K.