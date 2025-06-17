Ціна Midnight (NIGHT)
Поточна ціна Midnight (NIGHT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 220,25K USD. Ціна NIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Midnight:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Midnight протягом дня — -0,00%
- циркуляційна пропозиція – 622,26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midnight до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Midnight до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Midnight до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Midnight до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,00%
|30 днів
|$ 0
|-40,03%
|60 днів
|$ 0
|-47,53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Midnight: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0,00%
+5,97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem.
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