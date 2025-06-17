Сьогоднішня ціна Midnight (NIGHT)

Поточна ціна Midnight (NIGHT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 220,25K USD. Ціна NIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Midnight:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Midnight протягом дня — -0,00%

- циркуляційна пропозиція – 622,26M USD

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