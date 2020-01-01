Токеноміка Middle Earth AI (MEARTH) Дізнайтеся ключову інформацію про Middle Earth AI (MEARTH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Middle Earth AI (MEARTH) Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining. Офіційний вебсайт: https://www.middleearth.world/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1MEMKEPE6Lc4Urp5MAVkXCJ7_kfRtZPBF/view Купити MEARTH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Middle Earth AI (MEARTH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Middle Earth AI (MEARTH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,77K $ 15,77K $ 15,77K Загальна пропозиція: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M Циркуляційна пропозиція: $ 939,69M $ 939,69M $ 939,69M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,78K $ 16,78K $ 16,78K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Middle Earth AI (MEARTH)

Токеноміка Middle Earth AI (MEARTH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Middle Earth AI (MEARTH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEARTH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEARTH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEARTH, досліджуйте ціну токена MEARTH в реальному часі!

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