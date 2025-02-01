Ціна Middle Earth AI (MEARTH)
Поточна ціна Middle Earth AI (MEARTH) сьогодні становить 0.00033768 USD з ринковою капіталізацією $ 337.68K USD. Ціна MEARTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Middle Earth AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.86K USD
- зміна ціни Middle Earth AI протягом дня — -7.03%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Middle Earth AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Middle Earth AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Middle Earth AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Middle Earth AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Middle Earth AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-7.03%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining.
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