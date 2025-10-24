Інформація щодо ціни Midas The Minotaur (MIDAS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,34% Зміна ціни (1 дн.) +2,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,95% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,95%

Актуальна ціна Midas The Minotaur (MIDAS) становить --. За останні 24 години MIDAS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MIDAS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MIDAS змінився на +0,34% за останню годину, +2,47% за 24 години та на -19,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Midas The Minotaur (MIDAS)

Ринкова капіталізація $ 4,64M$ 4,64M $ 4,64M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,64M$ 4,64M $ 4,64M Циркуляційне постачання 8,89B 8,89B 8,89B Загальна пропозиція 8 888 888 888,0 8 888 888 888,0 8 888 888 888,0

Поточна ринкова капіталізація Midas The Minotaur — $ 4,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIDAS — 8,89B, зі загальною пропозицією 8888888888.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,64M.