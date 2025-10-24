Актуальна ціна Midas The Minotaur сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MIDAS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MIDAS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Midas The Minotaur сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MIDAS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MIDAS на MEXC вже зараз.

$0,00052182
$0,00052182$0,00052182
+2,40%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,34%

+2,47%

-19,95%

-19,95%

Актуальна ціна Midas The Minotaur (MIDAS) становить --. За останні 24 години MIDAS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MIDAS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MIDAS змінився на +0,34% за останню годину, +2,47% за 24 години та на -19,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

$ 4,64M
$ 4,64M$ 4,64M

--
----

$ 4,64M
$ 4,64M$ 4,64M

8,89B
8,89B 8,89B

8 888 888 888,0
8 888 888 888,0 8 888 888 888,0

Поточна ринкова капіталізація Midas The Minotaur — $ 4,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIDAS — 8,89B, зі загальною пропозицією 8888888888.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,64M.

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas The Minotaur до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Midas The Minotaur до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Midas The Minotaur до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Midas The Minotaur до USD становила $ 0.

Сьогодні$ 0+2,47%
30 днів$ 0+50,17%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Midas The Minotaur (MIDAS)

MIDAS, Midas The Minotaur.
The skies rumble and the block chains quake at the sound of his thunderous hooves, as he stampedes his way to the top of all meme coins. The myths of his "Golden Touch" will now be marveled as he reigns supreme and is crowned king. His presence alone ignites a frenzy, candles will shoot higher, fortunes will be forged, and FOMO will blaze across the land.

8,888,888,888 Circulating Supply

100% Fair Launch. No Team Allocation. Fully Circulating. All Liquidity Tokens Burned

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Скільки коштуватиме Midas The Minotaur (MIDAS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Midas The Minotaur (MIDAS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Midas The Minotaur.

Перегляньте прогноз ціни Midas The Minotaur вже зараз!

Розуміння токеноміки Midas The Minotaur (MIDAS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MIDAS зараз!

Скільки сьогодні коштує Midas The Minotaur (MIDAS)?
Актуальна ціна MIDAS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MIDAS до USD?
Поточна ціна MIDAS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Midas The Minotaur?
Ринкова капіталізація MIDAS — $ 4,64M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MIDAS?
Циркуляційна пропозиція MIDAS — 8,89B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MIDAS?
MIDAS досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MIDAS?
Історична мінімальна ціна MIDAS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MIDAS?
Актуальний обсяг торгівлі MIDAS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MIDAS цього року?
MIDAS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MIDAS для поглибленого аналізу.
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

