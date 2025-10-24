Ціна Midas The Minotaur (MIDAS)
+0,34%
+2,47%
-19,95%
-19,95%
Актуальна ціна Midas The Minotaur (MIDAS) становить --. За останні 24 години MIDAS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MIDAS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то MIDAS змінився на +0,34% за останню годину, +2,47% за 24 години та на -19,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Midas The Minotaur — $ 4,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIDAS — 8,89B, зі загальною пропозицією 8888888888.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,64M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas The Minotaur до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Midas The Minotaur до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Midas The Minotaur до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Midas The Minotaur до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,47%
|30 днів
|$ 0
|+50,17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
MIDAS, Midas The Minotaur.
The skies rumble and the block chains quake at the sound of his thunderous hooves, as he stampedes his way to the top of all meme coins. The myths of his "Golden Touch" will now be marveled as he reigns supreme and is crowned king. His presence alone ignites a frenzy, candles will shoot higher, fortunes will be forged, and FOMO will blaze across the land.
8,888,888,888 Circulating Supply
100% Fair Launch. No Team Allocation. Fully Circulating. All Liquidity Tokens Burned
