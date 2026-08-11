Сьогоднішня ціна Midas Rockaway Market Neutral

Поточна ціна Midas Rockaway Market Neutral (MROX) сьогодні становить $ 1.14, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MROX до USD становить $ 1.14 за MROX.

Midas Rockaway Market Neutral наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6,674,967, з циркуляційною пропозицією у 5.86M MROX. Протягом останніх 24 годин MROX торгувався між $ 1.14 (мінімум) та $ 1.14 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.14, тоді як історичний мінімум — $ 1.14.

У короткостроковій динаміці MROX змінився на 0.00% за останню годину та на +0.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Midas Rockaway Market Neutral (MROX)

Ринкова капіталізація $ 6.67M$ 6.67M $ 6.67M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6.67M$ 6.67M $ 6.67M Циркуляційне постачання 5.86M 5.86M 5.86M Загальна пропозиція 5,857,700.376617643 5,857,700.376617643 5,857,700.376617643

Поточна ринкова капіталізація Midas Rockaway Market Neutral — $ 6.67M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція MROX — 5.86M, зі загальною пропозицією 5857700.376617643. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6.67M.