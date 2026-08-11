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Поточна ціна Midas Rockaway Market Neutral сьогодні становить 1.14 USD. Ринкова капіталізація MROX становить 6,674,967 USD. Відстежуйте оновлення цін MROX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Midas Rockaway Market Neutral сьогодні становить 1.14 USD. Ринкова капіталізація MROX становить 6,674,967 USD. Відстежуйте оновлення цін MROX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MROX

Інформація про ціну MROX

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Ціна Midas Rockaway Market Neutral (MROX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MROX до USD:

$1.14
$1.14$1.14
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Midas Rockaway Market Neutral (MROX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:46:43 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Midas Rockaway Market Neutral

Поточна ціна Midas Rockaway Market Neutral (MROX) сьогодні становить $ 1.14, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MROX до USD становить $ 1.14 за MROX.

Midas Rockaway Market Neutral наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6,674,967, з циркуляційною пропозицією у 5.86M MROX. Протягом останніх 24 годин MROX торгувався між $ 1.14 (мінімум) та $ 1.14 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.14, тоді як історичний мінімум — $ 1.14.

У короткостроковій динаміці MROX змінився на 0.00% за останню годину та на +0.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Midas Rockaway Market Neutral (MROX)

$ 6.67M
$ 6.67M$ 6.67M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.67M
$ 6.67M$ 6.67M

5.86M
5.86M 5.86M

5,857,700.376617643
5,857,700.376617643 5,857,700.376617643

Поточна ринкова капіталізація Midas Rockaway Market Neutral — $ 6.67M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція MROX — 5.86M, зі загальною пропозицією 5857700.376617643. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6.67M.

Історія ціни Midas Rockaway Market Neutral у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
Мін. за 24 год
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
Макс. за 24 год

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

0.00%

0.00%

+0.12%

+0.12%

Історія ціни Midas Rockaway Market Neutral (MROX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas Rockaway Market Neutral до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Midas Rockaway Market Neutral до USD становила $ +0.0064346160.
За останні 60 днів зміна ціни Midas Rockaway Market Neutral до USD становила $ +0.0127766640.
За останні 90 днів зміна ціни Midas Rockaway Market Neutral до USD становила $ +0.00047992.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0.00.00%
30 днів$ +0.0064346160+0.56%
60 днів$ +0.0127766640+1.12%
90 днів$ +0.00047992+0.00%

Прогноз ціни Midas Rockaway Market Neutral

Прогноз ціни Midas Rockaway Market Neutral (MROX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MROX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Midas Rockaway Market Neutral (MROX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Midas Rockaway Market Neutral потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Midas Rockaway Market Neutral у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MROX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Midas Rockaway Market Neutral.

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Ресурс Midas Rockaway Market Neutral (MROX)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield TokensYield-Bearing Tokens

Про Midas Rockaway Market Neutral

Яка зараз актуальна ціна Midas Rockaway Market Neutral?

Midas Rockaway Market Neutral коштує ₴50.2389404609760000, що свідчить про зміну ціни на 0.0% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок MROX?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴50.2389404609760000 і ₴50.2389404609760000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Midas Rockaway Market Neutral на ринку?

Наразі він займає #1385 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴294160762.88770139280000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 5857700.376617643 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Midas Rockaway Market Neutral?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Midas Rockaway Market Neutral

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:46:43 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Midas Rockaway Market Neutral (MROX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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