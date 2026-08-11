Сьогоднішня ціна Midas Re7 Ethereum

Поточна ціна Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) сьогодні становить $ 1 888,79, зі зміною 2,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MRE7ETH до USD становить $ 1 888,79 за MRE7ETH.

Midas Re7 Ethereum наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 049 415, з циркуляційною пропозицією у 4,79K MRE7ETH. Протягом останніх 24 годин MRE7ETH торгувався між $ 1 881,02 (мінімум) та $ 1 940,52 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1 995,53, тоді як історичний мінімум — $ 1 841,53.

У короткостроковій динаміці MRE7ETH змінився на +0,09% за останню годину та на +0,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH)

Ринкова капіталізація $ 9,05M$ 9,05M $ 9,05M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,05M$ 9,05M $ 9,05M Циркуляційне постачання 4,79K 4,79K 4,79K Загальна пропозиція 4 791,120229835018 4 791,120229835018 4 791,120229835018

Поточна ринкова капіталізація Midas Re7 Ethereum — $ 9,05M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція MRE7ETH — 4,79K, зі загальною пропозицією 4791.120229835018. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,05M.