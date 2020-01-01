Токеноміка Midas of DeFi (MIDAS) Дізнайтеся ключову інформацію про Midas of DeFi (MIDAS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Midas of DeFi (MIDAS) The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology. Офіційний вебсайт: https://midasofdefi.xyz Купити MIDAS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Midas of DeFi (MIDAS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Midas of DeFi (MIDAS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 37,08K $ 37,08K $ 37,08K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 37,08K $ 37,08K $ 37,08K Історичний максимум: $ 0,00801736 $ 0,00801736 $ 0,00801736 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00037093 $ 0,00037093 $ 0,00037093 Дізнайтеся більше про ціну Midas of DeFi (MIDAS)

Токеноміка Midas of DeFi (MIDAS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Midas of DeFi (MIDAS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MIDAS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MIDAS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MIDAS, досліджуйте ціну токена MIDAS в реальному часі!

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