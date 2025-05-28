Ціна Midas of DeFi (MIDAS)
Поточна ціна Midas of DeFi (MIDAS) сьогодні становить 0,00119512 USD з ринковою капіталізацією $ 119,51K USD. Ціна MIDAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Midas of DeFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Midas of DeFi протягом дня — +3,22%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas of DeFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Midas of DeFi до USD становила $ -0,0008304651.
За останні 60 днів зміна ціни Midas of DeFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Midas of DeFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,22%
|30 днів
|$ -0,0008304651
|-69,48%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Midas of DeFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,56%
+3,22%
-48,27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.
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