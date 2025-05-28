Сьогоднішня ціна Midas of DeFi (MIDAS)

Поточна ціна Midas of DeFi (MIDAS) сьогодні становить 0,00119512 USD з ринковою капіталізацією $ 119,51K USD. Ціна MIDAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Midas of DeFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Midas of DeFi протягом дня — +3,22%

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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