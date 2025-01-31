Ціна Midas mTBILL (MTBILL)
Поточна ціна Midas mTBILL (MTBILL) сьогодні становить 1.016 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MTBILL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Midas mTBILL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Midas mTBILL протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas mTBILL до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Midas mTBILL до USD становила $ +0.0023683976.
За останні 60 днів зміна ціни Midas mTBILL до USD становила $ +0.0061132720.
За останні 90 днів зміна ціни Midas mTBILL до USD становила $ +0.00998386.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ +0.0023683976
|+0.23%
|60 днів
|$ +0.0061132720
|+0.60%
|90 днів
|$ +0.00998386
|+0.99%
Останній аналіз цін Midas mTBILL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
+0.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills.
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