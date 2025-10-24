Інформація щодо ціни Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,008 $ 1,008 $ 1,008 Мін. за 24 год $ 1,008 $ 1,008 $ 1,008 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,008$ 1,008 $ 1,008 Макс. за 24 год $ 1,008$ 1,008 $ 1,008 Рекордний максимум $ 1,008$ 1,008 $ 1,008 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,14% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,14%

Актуальна ціна Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) становить $1,008. За останні 24 години MSYRUPUSDP торгувався між мінімумом у $ 1,008 і максимумом у $ 1,008, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MSYRUPUSDP становить $ 1,008, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MSYRUPUSDP змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на +0,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Ринкова капіталізація $ 201,59M$ 201,59M $ 201,59M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 201,59M$ 201,59M $ 201,59M Циркуляційне постачання 200,00M 200,00M 200,00M Загальна пропозиція 199 999 099,5219583 199 999 099,5219583 199 999 099,5219583

Поточна ринкова капіталізація Midas msyrupUSDp — $ 201,59M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MSYRUPUSDP — 200,00M, зі загальною пропозицією 199999099.5219583. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 201,59M.