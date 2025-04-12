Ціна Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)
Поточна ціна Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MRE7YIELD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Midas mRe7YIELD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Midas mRe7YIELD протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas mRe7YIELD до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Midas mRe7YIELD до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Midas mRe7YIELD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Midas mRe7YIELD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Midas mRe7YIELD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.
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