Сьогоднішня ціна Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

Поточна ціна Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MRE7YIELD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Midas mRe7YIELD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Midas mRe7YIELD протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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