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Поточна ціна Midas mRe7BTC сьогодні становить 64 088 USD. Ринкова капіталізація MRE7BTC становить 825 726 USD. Відстежуйте оновлення цін MRE7BTC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Midas mRe7BTC сьогодні становить 64 088 USD. Ринкова капіталізація MRE7BTC становить 825 726 USD. Відстежуйте оновлення цін MRE7BTC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MRE7BTC

Інформація про ціну MRE7BTC

Що таке MRE7BTC

Офіційний вебсайт MRE7BTC

Токеноміка MRE7BTC

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Ціна Midas mRe7BTC (MRE7BTC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MRE7BTC до USD:

$63 466
$63 466$63 466
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Midas mRe7BTC (MRE7BTC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:41:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Midas mRe7BTC

Поточна ціна Midas mRe7BTC (MRE7BTC) сьогодні становить $ 64 088, зі зміною 0,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MRE7BTC до USD становить $ 64 088 за MRE7BTC.

Midas mRe7BTC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 825 726, з циркуляційною пропозицією у 12,88 MRE7BTC. Протягом останніх 24 годин MRE7BTC торгувався між $ 63 434 (мінімум) та $ 64 381 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 109 758, тоді як історичний мінімум — $ 60 459.

У короткостроковій динаміці MRE7BTC змінився на 0,00% за останню годину та на +0,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Midas mRe7BTC (MRE7BTC)

$ 825,73K
$ 825,73K$ 825,73K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 825,73K
$ 825,73K$ 825,73K

12,88
12,88 12,88

12,8843287327498
12,8843287327498 12,8843287327498

Поточна ринкова капіталізація Midas mRe7BTC — $ 825,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція MRE7BTC — 12,88, зі загальною пропозицією 12.8843287327498. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 825,73K.

Історія ціни Midas mRe7BTC у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 63 434
$ 63 434$ 63 434
Мін. за 24 год
$ 64 381
$ 64 381$ 64 381
Макс. за 24 год

$ 63 434
$ 63 434$ 63 434

$ 64 381
$ 64 381$ 64 381

$ 109 758
$ 109 758$ 109 758

$ 60 459
$ 60 459$ 60 459

0,00%

-0,43%

+0,96%

+0,96%

Історія ціни Midas mRe7BTC (MRE7BTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas mRe7BTC до USD становила $ -280,9974813996814.
За останні 30 днів зміна ціни Midas mRe7BTC до USD становила $ +707,1213568000.
За останні 60 днів зміна ціни Midas mRe7BTC до USD становила $ +1 663,1348704000.
За останні 90 днів зміна ціни Midas mRe7BTC до USD становила $ +0,379974322874.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -280,9974813996814-0,43%
30 днів$ +707,1213568000+1,10%
60 днів$ +1 663,1348704000+2,60%
90 днів$ +0,379974322874+0,00%

Прогноз ціни Midas mRe7BTC

Прогноз ціни Midas mRe7BTC (MRE7BTC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MRE7BTC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Midas mRe7BTC (MRE7BTC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Midas mRe7BTC потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
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Ресурс Midas mRe7BTC (MRE7BTC)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield TokensStarknet Ecosystem

Про Midas mRe7BTC

Яка зараз ціна Midas mRe7BTC?

Midas mRe7BTC (MRE7BTC) торгують за ₴2824847.07551879168000, що відображає зміну ціни на рівні -0.43% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Midas mRe7BTC у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Tokenized BTC,Ethereum Ecosystem,Starknet Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Midas Liquid Yield Tokens, MRE7BTC часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують MRE7BTC сьогодні?

За останні 24 години MRE7BTC зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Midas mRe7BTC?

Сьогодні в обігу знаходиться 12.8843287327498 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг MRE7BTC?

Наразі Midas mRe7BTC займає ринковий рейтинг №3068 з ринковою капіталізацією ₴36396044.13119195136000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Midas mRe7BTC за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -0.43% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Midas mRe7BTC порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Tokenized BTC,Ethereum Ecosystem,Starknet Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Midas Liquid Yield Tokens MRE7BTC демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про Midas mRe7BTC

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:41:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Midas mRe7BTC (MRE7BTC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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