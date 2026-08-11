Яка зараз ціна Midas mRe7BTC?

Midas mRe7BTC (MRE7BTC) торгують за ₴2824847.07551879168000, що відображає зміну ціни на рівні -0.43% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Midas mRe7BTC у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Tokenized BTC,Ethereum Ecosystem,Starknet Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Midas Liquid Yield Tokens, MRE7BTC часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують MRE7BTC сьогодні?

За останні 24 години MRE7BTC зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Midas mRe7BTC?

Сьогодні в обігу знаходиться 12.8843287327498 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг MRE7BTC?

Наразі Midas mRe7BTC займає ринковий рейтинг №3068 з ринковою капіталізацією ₴36396044.13119195136000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Midas mRe7BTC за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -0.43% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Midas mRe7BTC порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Tokenized BTC,Ethereum Ecosystem,Starknet Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Midas Liquid Yield Tokens MRE7BTC демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.