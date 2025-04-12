Ціна Midas mMEV (MMEV)
Поточна ціна Midas mMEV (MMEV) сьогодні становить 1.021 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMEV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Midas mMEV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Midas mMEV протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas mMEV до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Midas mMEV до USD становила $ +0.0082143534.
За останні 60 днів зміна ціни Midas mMEV до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Midas mMEV до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ +0.0082143534
|+0.80%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Midas mMEV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
+0.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.
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