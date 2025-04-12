Сьогоднішня ціна Midas mMEV (MMEV)

Поточна ціна Midas mMEV (MMEV) сьогодні становить 1.021 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMEV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Midas mMEV:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Midas mMEV протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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