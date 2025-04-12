Ціна Midas mEDGE (MEDGE)
Поточна ціна Midas mEDGE (MEDGE) сьогодні становить 1.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Midas mEDGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Midas mEDGE протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas mEDGE до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Midas mEDGE до USD становила $ +0.0042794710.
За останні 60 днів зміна ціни Midas mEDGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Midas mEDGE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ +0.0042794710
|+0.42%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Midas mEDGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
+0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.
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