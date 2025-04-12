Сьогоднішня ціна Midas mEDGE (MEDGE)

Поточна ціна Midas mEDGE (MEDGE) сьогодні становить 1.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Midas mEDGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Midas mEDGE протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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