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Ціна Midas mEDGE (MEDGE)

USD

Графік ціни Midas mEDGE (MEDGE) в реальному часі

$1.01
$1.01$1.01
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Midas mEDGE (MEDGE)

Поточна ціна Midas mEDGE (MEDGE) сьогодні становить 1.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Midas mEDGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Midas mEDGE протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Midas mEDGE (MEDGE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas mEDGE до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Midas mEDGE до USD становила $ +0.0042794710.
За останні 60 днів зміна ціни Midas mEDGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Midas mEDGE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0.00.00%
30 днів$ +0.0042794710+0.42%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Midas mEDGE (MEDGE)

Останній аналіз цін Midas mEDGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

0.00%

0.00%

+0.06%

Ринкова інформація Midas mEDGE (MEDGE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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$ 0.00$ 0.00

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Що таке Midas mEDGE (MEDGE)

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

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Ресурс Midas mEDGE (MEDGE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

MEDGE до місцевих валют

1 MEDGE до VND
25,897.41
1 MEDGE до AUD
A$1.6059
1 MEDGE до GBP
0.7676
1 MEDGE до EUR
0.8888
1 MEDGE до USD
$1.01
1 MEDGE до MYR
RM4.4642
1 MEDGE до TRY
38.4406
1 MEDGE до JPY
¥144.9451
1 MEDGE до RUB
84.0522
1 MEDGE до INR
87.0519
1 MEDGE до IDR
Rp16,833.3266
1 MEDGE до KRW
1,434.6545
1 MEDGE до PHP
57.7518
1 MEDGE до EGP
￡E.51.7928
1 MEDGE до BRL
R$5.9186
1 MEDGE до CAD
C$1.3938
1 MEDGE до BDT
122.4625
1 MEDGE до NGN
1,605.7182
1 MEDGE до UAH
41.7231
1 MEDGE до VES
Bs71.71
1 MEDGE до PKR
Rs282.5879
1 MEDGE до KZT
520.8772
1 MEDGE до THB
฿33.8047
1 MEDGE до TWD
NT$32.6937
1 MEDGE до AED
د.إ3.7067
1 MEDGE до CHF
Fr0.8181
1 MEDGE до HKD
HK$7.8275
1 MEDGE до MAD
.د.م9.3728
1 MEDGE до MXN
$20.5131