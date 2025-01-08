Ціна Midas mBTC (MBTC)
Поточна ціна Midas mBTC (MBTC) сьогодні становить 97,476 USD з ринковою капіталізацією $ 1.96M USD. Ціна MBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Midas mBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Midas mBTC протягом дня — -5.00%
- циркуляційна пропозиція – 20.15 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas mBTC до USD становила $ -5,117.95655643145.
За останні 30 днів зміна ціни Midas mBTC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Midas mBTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Midas mBTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -5,117.95655643145
|-5.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Midas mBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-5.00%
+3.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC
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