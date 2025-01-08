Сьогоднішня ціна Midas mBTC (MBTC)

Поточна ціна Midas mBTC (MBTC) сьогодні становить 97,476 USD з ринковою капіталізацією $ 1.96M USD. Ціна MBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Midas mBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Midas mBTC протягом дня — -5.00%

- циркуляційна пропозиція – 20.15 USD

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