Ціна Midas mBASIS (MBASIS)
Поточна ціна Midas mBASIS (MBASIS) сьогодні становить 1.095 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBASIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Midas mBASIS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Midas mBASIS протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas mBASIS до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Midas mBASIS до USD становила $ +0.0062131395.
За останні 60 днів зміна ціни Midas mBASIS до USD становила $ +0.0309794115.
За останні 90 днів зміна ціни Midas mBASIS до USD становила $ +0.08183993.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ +0.0062131395
|+0.57%
|60 днів
|$ +0.0309794115
|+2.83%
|90 днів
|$ +0.08183993
|+8.08%
Останній аналіз цін Midas mBASIS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
+0.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.
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