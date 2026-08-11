Сьогоднішня ціна Midas M1 USD Market Neutral

Поточна ціна Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) сьогодні становить $ 1,023, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MM1-USD до USD становить $ 1,023 за MM1-USD.

Midas M1 USD Market Neutral наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 211 905, з циркуляційною пропозицією у 26,61M MM1-USD. Протягом останніх 24 годин MM1-USD торгувався між $ 1,023 (мінімум) та $ 1,023 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,023, тоді як історичний мінімум — $ 1,018.

У короткостроковій динаміці MM1-USD змінився на 0,00% за останню годину та на +0,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

Ринкова капіталізація $ 27,21M$ 27,21M $ 27,21M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,21M$ 27,21M $ 27,21M Циркуляційне постачання 26,61M 26,61M 26,61M Загальна пропозиція 26 607 061,40859359 26 607 061,40859359 26 607 061,40859359

Поточна ринкова капіталізація Midas M1 USD Market Neutral — $ 27,21M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція MM1-USD — 26,61M, зі загальною пропозицією 26607061.40859359. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,21M.