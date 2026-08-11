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Поточна ціна Midas M1 USD Market Neutral сьогодні становить 1,023 USD. Ринкова капіталізація MM1-USD становить 27 211 905 USD. Відстежуйте оновлення цін MM1-USD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Midas M1 USD Market Neutral сьогодні становить 1,023 USD. Ринкова капіталізація MM1-USD становить 27 211 905 USD. Відстежуйте оновлення цін MM1-USD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MM1-USD

Інформація про ціну MM1-USD

Що таке MM1-USD

Офіційний вебсайт MM1-USD

Токеноміка MM1-USD

Прогноз ціни MM1-USD

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Ціна Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MM1-USD до USD:

$1,023
$1,023$1,023
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:46:14 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Midas M1 USD Market Neutral

Поточна ціна Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) сьогодні становить $ 1,023, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MM1-USD до USD становить $ 1,023 за MM1-USD.

Midas M1 USD Market Neutral наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 211 905, з циркуляційною пропозицією у 26,61M MM1-USD. Протягом останніх 24 годин MM1-USD торгувався між $ 1,023 (мінімум) та $ 1,023 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,023, тоді як історичний мінімум — $ 1,018.

У короткостроковій динаміці MM1-USD змінився на 0,00% за останню годину та на +0,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

$ 27,21M
$ 27,21M$ 27,21M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 27,21M
$ 27,21M$ 27,21M

26,61M
26,61M 26,61M

26 607 061,40859359
26 607 061,40859359 26 607 061,40859359

Поточна ринкова капіталізація Midas M1 USD Market Neutral — $ 27,21M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція MM1-USD — 26,61M, зі загальною пропозицією 26607061.40859359. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,21M.

Історія ціни Midas M1 USD Market Neutral у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,023
$ 1,023$ 1,023
Мін. за 24 год
$ 1,023
$ 1,023$ 1,023
Макс. за 24 год

$ 1,023
$ 1,023$ 1,023

$ 1,023
$ 1,023$ 1,023

$ 1,023
$ 1,023$ 1,023

$ 1,018
$ 1,018$ 1,018

0,00%

0,00%

+0,45%

+0,45%

Історія ціни Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas M1 USD Market Neutral до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Midas M1 USD Market Neutral до USD становила $ +0,0088705353.
За останні 60 днів зміна ціни Midas M1 USD Market Neutral до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Midas M1 USD Market Neutral до USD становила $ +0,00026754.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0,00,00%
30 днів$ +0,0088705353+0,87%
60 днів$ 0--
90 днів$ +0,00026754+0,00%

Прогноз ціни Midas M1 USD Market Neutral

Прогноз ціни Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MM1-USD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Midas M1 USD Market Neutral потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Midas M1 USD Market Neutral у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MM1-USD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Midas M1 USD Market Neutral.

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Ресурс Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield Tokens

Про Midas M1 USD Market Neutral

Яка зараз ринкова ціна MM1-USD?

Зараз його вартість становить ₴45.08283867682320000, що відображає зміну ціни на 0.0% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Midas M1 USD Market Neutral на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, MM1-USD демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для MM1-USD?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- MM1-USD. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Midas M1 USD Market Neutral?

Він торгувався в діапазоні від ₴45.08283867682320000 до ₴45.08283867682320000, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність MM1-USD на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре MM1-USD інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Midas M1 USD Market Neutral

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:46:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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