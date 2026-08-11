Сьогоднішня ціна Midas Fasanara Global Open

Поточна ціна Midas Fasanara Global Open (MGLO) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MGLO до USD становить $ 1,0 за MGLO.

Midas Fasanara Global Open наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 40 282 609, з циркуляційною пропозицією у 40,28M MGLO. Протягом останніх 24 годин MGLO торгувався між $ 1,0 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,0, тоді як історичний мінімум — $ 1,0.

У короткостроковій динаміці MGLO змінився на 0,00% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Midas Fasanara Global Open (MGLO)

Ринкова капіталізація $ 40,28M$ 40,28M $ 40,28M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40,28M$ 40,28M $ 40,28M Циркуляційне постачання 40,28M 40,28M 40,28M Загальна пропозиція 40 282 609,36245755 40 282 609,36245755 40 282 609,36245755

Поточна ринкова капіталізація Midas Fasanara Global Open — $ 40,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція MGLO — 40,28M, зі загальною пропозицією 40282609.36245755. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,28M.