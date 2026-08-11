Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Midas Fasanara Global Open сьогодні становить 1 USD. Ринкова капіталізація MGLO становить 40 282 609 USD. Відстежуйте оновлення цін MGLO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Midas Fasanara Global Open сьогодні становить 1 USD. Ринкова капіталізація MGLO становить 40 282 609 USD. Відстежуйте оновлення цін MGLO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MGLO

Інформація про ціну MGLO

Що таке MGLO

Офіційний вебсайт MGLO

Токеноміка MGLO

Прогноз ціни MGLO

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Midas Fasanara Global Open

Ціна Midas Fasanara Global Open (MGLO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MGLO до USD:

$1
$1$1
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Midas Fasanara Global Open (MGLO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:45:45 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Midas Fasanara Global Open

Поточна ціна Midas Fasanara Global Open (MGLO) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MGLO до USD становить $ 1,0 за MGLO.

Midas Fasanara Global Open наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 40 282 609, з циркуляційною пропозицією у 40,28M MGLO. Протягом останніх 24 годин MGLO торгувався між $ 1,0 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,0, тоді як історичний мінімум — $ 1,0.

У короткостроковій динаміці MGLO змінився на 0,00% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Midas Fasanara Global Open (MGLO)

$ 40,28M
$ 40,28M$ 40,28M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 40,28M
$ 40,28M$ 40,28M

40,28M
40,28M 40,28M

40 282 609,36245755
40 282 609,36245755 40 282 609,36245755

Поточна ринкова капіталізація Midas Fasanara Global Open — $ 40,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція MGLO — 40,28M, зі загальною пропозицією 40282609.36245755. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,28M.

Історія ціни Midas Fasanara Global Open у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
Мін. за 24 год
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
Макс. за 24 год

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Історія ціни Midas Fasanara Global Open (MGLO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas Fasanara Global Open до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Midas Fasanara Global Open до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Midas Fasanara Global Open до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Midas Fasanara Global Open до USD становила $ 0,0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0,00,00%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0,00,00%

Прогноз ціни Midas Fasanara Global Open

Прогноз ціни Midas Fasanara Global Open (MGLO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MGLO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Midas Fasanara Global Open (MGLO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Midas Fasanara Global Open потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Midas Fasanara Global Open у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MGLO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Midas Fasanara Global Open.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Midas Fasanara Global Open (MGLO)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemEthereum EcosystemMidas Liquid Yield Tokens

Про Midas Fasanara Global Open

Яка реальна ціна Midas Fasanara Global Open сьогодні?

Живуча ціна Midas Fasanara Global Open становить ₴44.069246018400000, змінившись на 0.0% за останні 24 години. Ця цифра постійно оновлюється, щоб відображати точні умови глобального ринку.

Як виглядає денну структуру цін для MGLO?

MGLO торгувався між ₴44.069246018400000 і ₴44.069246018400000, що дає уявлення про внутрішньоденну міцність цін та потенційні зони прориву.

Наскільки волатильність Midas Fasanara Global Open сьогодні?

Токен пережив --% волатильності за останню добу, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок стабільний, чи дуже реактивний.

У якій технічній зоні зараз торгують MGLO?

Рух ціни відносно недавніх максимумів і мінімумів свідчить, що MGLO демонструє помірний короткостроковий імпульс, що залежить від ліквідності та загального напряму ринку.

Який загальний рейтинг та розмір ринку у Midas Fasanara Global Open?

З капіталізацією ₴1775224206.28401400560000, Midas Fasanara Global Open займає #497 місце, що свідчить про сильну присутність на ринку та інтерес інвесторів.

Яку об’ємну активність показав MGLO останнім часом?

Токен згенерував ₴-- за 24-годинний об’єм торгів, що свідчить про активну участь глобальних трейдерів.

Як Midas Fasanara Global Open порівнюється зі своїми ATH і ATL?

Його ATH становить ₴44.069246018400000, а ATL — ₴44.069246018400000, що дає уявлення про довгостроковий ціновий потенціал та просадки.

Які фундаментальні фактори впливають на ринкову поведінку MGLO?

Основні фактори включають обігове надання (40282609.36245755 токенів), результати категорії у Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens та ончейн-активність у --, що всі разом формують цінову динаміку токена.

Люди також запитують: Інші запитання про Midas Fasanara Global Open

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:45:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Midas Fasanara Global Open (MGLO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Midas Fasanara Global Open

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3850
$0,3850$0,3850

+285,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,50997
$0,50997$0,50997

+919,94%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01671
$0,01671$0,01671

+33,35%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17672
$0,17672$0,17672

-12,47%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,50997
$0,50997$0,50997

+919,94%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028119
$0,028119$0,028119

+88,75%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,1991
$3,1991$3,1991

+77,61%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00931
$0,00931$0,00931

+55,42%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0170
$0,0170$0,0170

+21,42%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?