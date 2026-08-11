Сьогоднішня ціна Midas Fasanara Global

Поточна ціна Midas Fasanara Global (MGLOBAL) сьогодні становить $ 1.011, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MGLOBAL до USD становить $ 1.011 за MGLOBAL.

Midas Fasanara Global наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 60,514,372, з циркуляційною пропозицією у 59.84M MGLOBAL. Протягом останніх 24 годин MGLOBAL торгувався між $ 1.011 (мінімум) та $ 1.011 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.011, тоді як історичний мінімум — $ 1.006.

У короткостроковій динаміці MGLOBAL змінився на 0.00% за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Midas Fasanara Global (MGLOBAL)

Ринкова капіталізація $ 60.51M$ 60.51M $ 60.51M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 60.51M$ 60.51M $ 60.51M Циркуляційне постачання 59.84M 59.84M 59.84M Загальна пропозиція 59,839,297.90441111 59,839,297.90441111 59,839,297.90441111

Поточна ринкова капіталізація Midas Fasanara Global — $ 60.51M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція MGLOBAL — 59.84M, зі загальною пропозицією 59839297.90441111. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 60.51M.