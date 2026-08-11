Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Midas Fasanara Global сьогодні становить 1.011 USD. Ринкова капіталізація MGLOBAL становить 60,514,372 USD. Відстежуйте оновлення цін MGLOBAL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Midas Fasanara Global сьогодні становить 1.011 USD. Ринкова капіталізація MGLOBAL становить 60,514,372 USD. Відстежуйте оновлення цін MGLOBAL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MGLOBAL

Інформація про ціну MGLOBAL

Що таке MGLOBAL

Офіційний вебсайт MGLOBAL

Токеноміка MGLOBAL

Прогноз ціни MGLOBAL

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Midas Fasanara Global

Ціна Midas Fasanara Global (MGLOBAL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MGLOBAL до USD:

$1.011
$1.011$1.011
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Midas Fasanara Global (MGLOBAL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:45:30 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Midas Fasanara Global

Поточна ціна Midas Fasanara Global (MGLOBAL) сьогодні становить $ 1.011, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MGLOBAL до USD становить $ 1.011 за MGLOBAL.

Midas Fasanara Global наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 60,514,372, з циркуляційною пропозицією у 59.84M MGLOBAL. Протягом останніх 24 годин MGLOBAL торгувався між $ 1.011 (мінімум) та $ 1.011 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.011, тоді як історичний мінімум — $ 1.006.

У короткостроковій динаміці MGLOBAL змінився на 0.00% за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Midas Fasanara Global (MGLOBAL)

$ 60.51M
$ 60.51M$ 60.51M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.51M
$ 60.51M$ 60.51M

59.84M
59.84M 59.84M

59,839,297.90441111
59,839,297.90441111 59,839,297.90441111

Поточна ринкова капіталізація Midas Fasanara Global — $ 60.51M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція MGLOBAL — 59.84M, зі загальною пропозицією 59839297.90441111. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 60.51M.

Історія ціни Midas Fasanara Global у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
Мін. за 24 год
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
Макс. за 24 год

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Історія ціни Midas Fasanara Global (MGLOBAL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Midas Fasanara Global до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Midas Fasanara Global до USD становила $ +0.0055453350.
За останні 60 днів зміна ціни Midas Fasanara Global до USD становила $ +0.0114055965.
За останні 90 днів зміна ціни Midas Fasanara Global до USD становила $ -0.00028145.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0.00.00%
30 днів$ +0.0055453350+0.55%
60 днів$ +0.0114055965+1.13%
90 днів$ -0.00028145-0.00%

Прогноз ціни Midas Fasanara Global

Прогноз ціни Midas Fasanara Global (MGLOBAL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MGLOBAL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Midas Fasanara Global (MGLOBAL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Midas Fasanara Global потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Midas Fasanara Global у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MGLOBAL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Midas Fasanara Global.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Midas Fasanara Global (MGLOBAL)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield Tokens

Про Midas Fasanara Global

Яка зараз ціна Midas Fasanara Global?

Midas Fasanara Global торгують за ₴44.55400772460240000, зміна ціни за останні 24 години становить 0.0%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Midas Fasanara Global становить ₴44.55400772460240000, тоді як ATL — ₴44.33366149451040000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка MGLOBAL сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴2666822747.31697644480000, що розміщує актив на #372 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Midas Fasanara Global?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до MGLOBAL.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 59839297.90441111 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Midas Fasanara Global?

Midas Fasanara Global належить до класифікації Ethereum Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію MGLOBAL?

Робота в мережі -- дозволяє MGLOBAL використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Midas Fasanara Global

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:45:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Midas Fasanara Global (MGLOBAL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Midas Fasanara Global

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

$0.3850
$0.3850$0.3850

+285.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.51230
$0.51230$0.51230

+924.60%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01674
$0.01674$0.01674

+33.59%

AurumX

AurumX

UMX

$0.17672
$0.17672$0.17672

-12.47%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.51230
$0.51230$0.51230

+924.60%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0.028245
$0.028245$0.028245

+89.60%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3.1863
$3.1863$3.1863

+76.90%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00931
$0.00931$0.00931

+55.42%

Aether Network

Aether Network

AET

$0.0170
$0.0170$0.0170

+21.42%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?