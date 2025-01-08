Сьогоднішня ціна Micu (MICU)

Поточна ціна Micu (MICU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.01K USD. Ціна MICU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Micu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.74 USD

- зміна ціни Micu протягом дня — -6.02%

- циркуляційна пропозиція – 998.54M USD

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