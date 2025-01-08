Ціна Micu (MICU)
Поточна ціна Micu (MICU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.01K USD. Ціна MICU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Micu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.74 USD
- зміна ціни Micu протягом дня — -6.02%
- циркуляційна пропозиція – 998.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Micu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Micu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Micu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Micu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.02%
|30 днів
|$ 0
|-29.45%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Micu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-6.02%
+6.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Its a small little kitten called micu Its a meme token on solana blockchain this little kitten is ready to take off the the moon community is working hard and helping every where they can. Micu is the next big thing. We are a unique token Micu is the one and only. The purpose of this token is provide a space for the community to come together and witness micu as 't cute little kitten she is..
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