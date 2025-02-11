Ціна MicroTuber (MCT)
Поточна ціна MicroTuber (MCT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MicroTuber:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.92 USD
- зміна ціни MicroTuber протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MicroTuber до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MicroTuber до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MicroTuber до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MicroTuber до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.08%
|30 днів
|$ 0
|+15.13%
|60 днів
|$ 0
|-0.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MicroTuber: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+0.08%
+264.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A crowdfunding platform for trading and staking agricultural goods and assets. Micro Tuber connects people and farmers by funding, staking, and rewarding the user and farmers
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