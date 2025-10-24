Актуальна ціна MicroStrategy xStock сьогодні становить 289,33 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MSTRX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MSTRX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MicroStrategy xStock сьогодні становить 289,33 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MSTRX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MSTRX на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 MSTRX до USD:

$289,33
$289,33$289,33
+0,70%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
USD
Графік ціни MicroStrategy xStock (MSTRX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:43:44 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MicroStrategy xStock (MSTRX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 279,27
$ 279,27$ 279,27
Мін. за 24 год
$ 290,46
$ 290,46$ 290,46
Макс. за 24 год

$ 279,27
$ 279,27$ 279,27

$ 290,46
$ 290,46$ 290,46

$ 462,34
$ 462,34$ 462,34

$ 272,11
$ 272,11$ 272,11

+0,05%

+0,74%

+0,47%

+0,47%

Актуальна ціна MicroStrategy xStock (MSTRX) становить $289,33. За останні 24 години MSTRX торгувався між мінімумом у $ 279,27 і максимумом у $ 290,46, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MSTRX становить $ 462,34, тоді як його історичний мінімум — $ 272,11.

Що стосується короткострокових результатів, то MSTRX змінився на +0,05% за останню годину, +0,74% за 24 години та на +0,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MicroStrategy xStock (MSTRX)

$ 9,98M
$ 9,98M$ 9,98M

--
----

$ 16,67M
$ 16,67M$ 16,67M

34,49K
34,49K 34,49K

57 599,51307609
57 599,51307609 57 599,51307609

Поточна ринкова капіталізація MicroStrategy xStock — $ 9,98M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MSTRX — 34,49K, зі загальною пропозицією 57599.51307609. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,67M.

Історія ціни MicroStrategy xStock (MSTRX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MicroStrategy xStock до USD становила $ +2,13.
За останні 30 днів зміна ціни MicroStrategy xStock до USD становила $ -34,4663494510.
За останні 60 днів зміна ціни MicroStrategy xStock до USD становила $ -50,6663990790.
За останні 90 днів зміна ціни MicroStrategy xStock до USD становила $ -120,8126497942636.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,13+0,74%
30 днів$ -34,4663494510-11,91%
60 днів$ -50,6663990790-17,51%
90 днів$ -120,8126497942636-29,45%

Що таке MicroStrategy xStock (MSTRX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни MicroStrategy xStock (USD)

Скільки коштуватиме MicroStrategy xStock (MSTRX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MicroStrategy xStock (MSTRX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MicroStrategy xStock.

Перегляньте прогноз ціни MicroStrategy xStock вже зараз!

MSTRX до місцевих валют

Токеноміка MicroStrategy xStock (MSTRX)

Розуміння токеноміки MicroStrategy xStock (MSTRX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MSTRX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про MicroStrategy xStock (MSTRX)

Скільки сьогодні коштує MicroStrategy xStock (MSTRX)?
Актуальна ціна MSTRX у USD становить 289,33 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MSTRX до USD?
Поточна ціна MSTRX до USD — $ 289,33. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MicroStrategy xStock?
Ринкова капіталізація MSTRX — $ 9,98M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MSTRX?
Циркуляційна пропозиція MSTRX — 34,49K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MSTRX?
MSTRX досяг історичної максимальної ціни у 462,34 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MSTRX?
Історична мінімальна ціна MSTRX становила 272,11 USD.
Який обсяг торгівлі MSTRX?
Актуальний обсяг торгівлі MSTRX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MSTRX цього року?
MSTRX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MSTRX для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для MicroStrategy xStock (MSTRX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

