Інформація щодо ціни MicroStrategy xStock (MSTRX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 279,27 $ 279,27 $ 279,27 Мін. за 24 год $ 290,46 $ 290,46 $ 290,46 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 279,27$ 279,27 $ 279,27 Макс. за 24 год $ 290,46$ 290,46 $ 290,46 Рекордний максимум $ 462,34$ 462,34 $ 462,34 Найнижча ціна $ 272,11$ 272,11 $ 272,11 Зміна ціни (за 1 год) +0,05% Зміна ціни (1 дн.) +0,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,47%

Актуальна ціна MicroStrategy xStock (MSTRX) становить $289,33. За останні 24 години MSTRX торгувався між мінімумом у $ 279,27 і максимумом у $ 290,46, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MSTRX становить $ 462,34, тоді як його історичний мінімум — $ 272,11.

Що стосується короткострокових результатів, то MSTRX змінився на +0,05% за останню годину, +0,74% за 24 години та на +0,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MicroStrategy xStock (MSTRX)

Ринкова капіталізація $ 9,98M$ 9,98M $ 9,98M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,67M$ 16,67M $ 16,67M Циркуляційне постачання 34,49K 34,49K 34,49K Загальна пропозиція 57 599,51307609 57 599,51307609 57 599,51307609

Поточна ринкова капіталізація MicroStrategy xStock — $ 9,98M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MSTRX — 34,49K, зі загальною пропозицією 57599.51307609. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,67M.