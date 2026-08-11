Сьогоднішня ціна MicroStrategy Incorporated ST0x

Поточна ціна MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) сьогодні становить $ 98,33, зі зміною 0,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WTMSTR до USD становить $ 98,33 за WTMSTR.

MicroStrategy Incorporated ST0x наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 222,29, з циркуляційною пропозицією у 185,34 WTMSTR. Протягом останніх 24 годин WTMSTR торгувався між $ 96,9 (мінімум) та $ 99,58 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 233,29, тоді як історичний мінімум — $ 81,59.

У короткостроковій динаміці WTMSTR змінився на +0,71% за останню годину та на +4,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,38K.

Ринкова інформація щодо MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR)

Ринкова капіталізація $ 18,22K$ 18,22K $ 18,22K Обсяг (за 24 год) $ 3,38K$ 3,38K $ 3,38K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,22K$ 18,22K $ 18,22K Циркуляційне постачання 185,34 185,34 185,34 Загальна пропозиція 185,3437884588709 185,3437884588709 185,3437884588709

Поточна ринкова капіталізація MicroStrategy Incorporated ST0x — $ 18,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,38K. Циркуляційна пропозиція WTMSTR — 185,34, зі загальною пропозицією 185.3437884588709. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,22K.