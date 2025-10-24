Інформація щодо ціни Microsoft xStock (MSFTX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 517,63 $ 517,63 $ 517,63 Мін. за 24 год $ 545,69 $ 545,69 $ 545,69 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 517,63$ 517,63 $ 517,63 Макс. за 24 год $ 545,69$ 545,69 $ 545,69 Рекордний максимум $ 767,64$ 767,64 $ 767,64 Найнижча ціна $ 490,75$ 490,75 $ 490,75 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +3,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,63%

Актуальна ціна Microsoft xStock (MSFTX) становить $545,64. За останні 24 години MSFTX торгувався між мінімумом у $ 517,63 і максимумом у $ 545,69, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MSFTX становить $ 767,64, тоді як його історичний мінімум — $ 490,75.

Що стосується короткострокових результатів, то MSFTX змінився на -0,00% за останню годину, +3,28% за 24 години та на +9,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Microsoft xStock (MSFTX)

Ринкова капіталізація $ 1,19M$ 1,19M $ 1,19M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,40M$ 12,40M $ 12,40M Циркуляційне постачання 2,19K 2,19K 2,19K Загальна пропозиція 22 719,557042978 22 719,557042978 22 719,557042978

Поточна ринкова капіталізація Microsoft xStock — $ 1,19M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MSFTX — 2,19K, зі загальною пропозицією 22719.557042978. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,40M.