Ціна Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)
Поточна ціна Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) сьогодні становить 18.78 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DMSFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Microsoft Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.15 USD
- зміна ціни Microsoft Tokenized Stock Defichain протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DMSFT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DMSFT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Microsoft Tokenized Stock Defichain до USD становила $ +0.00346973.
За останні 30 днів зміна ціни Microsoft Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -4.4594405820.
За останні 60 днів зміна ціни Microsoft Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -7.5019414320.
За останні 90 днів зміна ціни Microsoft Tokenized Stock Defichain до USD становила $ +8.279481710447297.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00346973
|+0.02%
|30 днів
|$ -4.4594405820
|-23.74%
|60 днів
|$ -7.5019414320
|-39.94%
|90 днів
|$ +8.279481710447297
|+78.85%
Останній аналіз цін Microsoft Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.02%
+2.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DMSFT до AUD
A$30.048
|1 DMSFT до GBP
￡15.024
|1 DMSFT до EUR
€18.0288
|1 DMSFT до USD
$18.78
|1 DMSFT до MYR
RM83.1954
|1 DMSFT до TRY
₺673.4508
|1 DMSFT до JPY
¥2,905.266
|1 DMSFT до RUB
₽1,849.2666
|1 DMSFT до INR
₹1,627.287
|1 DMSFT до IDR
Rp307,868.8032
|1 DMSFT до PHP
₱1,097.5032
|1 DMSFT до EGP
￡E.943.3194
|1 DMSFT до BRL
R$110.2386
|1 DMSFT до CAD
C$27.0432
|1 DMSFT до BDT
৳2,290.7844
|1 DMSFT до NGN
₦29,026.1802
|1 DMSFT до UAH
₴784.8162
|1 DMSFT до VES
Bs1,070.46
|1 DMSFT до PKR
Rs5,236.9908
|1 DMSFT до KZT
₸9,745.6932
|1 DMSFT до THB
฿632.886
|1 DMSFT до TWD
NT$619.1766
|1 DMSFT до CHF
Fr17.0898
|1 DMSFT до HKD
HK$146.2962
|1 DMSFT до MAD
.د.م188.3634