Актуальна ціна MicroBuy Bot сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MICROBUY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MICROBUY на MEXC вже зараз.

Докладніше про MICROBUY

Інформація про ціну MICROBUY

Офіційний вебсайт MICROBUY

Токеноміка MICROBUY

Прогноз ціни MICROBUY

Ціна MicroBuy Bot (MICROBUY)

Актуальна ціна 1 MICROBUY до USD:

--
----
+4,40%1D
Графік ціни MicroBuy Bot (MICROBUY) в реальному часі
Інформація щодо ціни MicroBuy Bot (MICROBUY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00189287
$ 0,00189287$ 0,00189287

$ 0
$ 0$ 0

+0,18%

+4,45%

+10,19%

+10,19%

Актуальна ціна MicroBuy Bot (MICROBUY) становить --. За останні 24 години MICROBUY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MICROBUY становить $ 0,00189287, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MICROBUY змінився на +0,18% за останню годину, +4,45% за 24 години та на +10,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MicroBuy Bot (MICROBUY)

$ 44,76K
$ 44,76K$ 44,76K

--
----

$ 44,76K
$ 44,76K$ 44,76K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 999 999,9999999
999 999 999,9999999 999 999 999,9999999

Поточна ринкова капіталізація MicroBuy Bot — $ 44,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MICROBUY — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999999.9999999. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,76K.

Історія ціни MicroBuy Bot (MICROBUY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MicroBuy Bot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MicroBuy Bot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MicroBuy Bot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MicroBuy Bot до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,45%
30 днів$ 0-86,92%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке MicroBuy Bot (MICROBUY)

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.

Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.

By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс MicroBuy Bot (MICROBUY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни MicroBuy Bot (USD)

Скільки коштуватиме MicroBuy Bot (MICROBUY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MicroBuy Bot (MICROBUY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MicroBuy Bot.

Перегляньте прогноз ціни MicroBuy Bot вже зараз!

MICROBUY до місцевих валют

Токеноміка MicroBuy Bot (MICROBUY)

Розуміння токеноміки MicroBuy Bot (MICROBUY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MICROBUY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про MicroBuy Bot (MICROBUY)

Скільки сьогодні коштує MicroBuy Bot (MICROBUY)?
Актуальна ціна MICROBUY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MICROBUY до USD?
Поточна ціна MICROBUY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MicroBuy Bot?
Ринкова капіталізація MICROBUY — $ 44,76K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MICROBUY?
Циркуляційна пропозиція MICROBUY — 1000,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MICROBUY?
MICROBUY досяг історичної максимальної ціни у 0,00189287 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MICROBUY?
Історична мінімальна ціна MICROBUY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MICROBUY?
Актуальний обсяг торгівлі MICROBUY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MICROBUY цього року?
MICROBUY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MICROBUY для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для MicroBuy Bot (MICROBUY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

