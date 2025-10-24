Інформація щодо ціни MicroBuy Bot (MICROBUY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0,00189287 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,18% Зміна ціни (1 дн.) +4,45% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,19%

Актуальна ціна MicroBuy Bot (MICROBUY) становить --. За останні 24 години MICROBUY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MICROBUY становить $ 0,00189287, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MICROBUY змінився на +0,18% за останню годину, +4,45% за 24 години та на +10,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MicroBuy Bot (MICROBUY)

Ринкова капіталізація $ 44,76K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44,76K Циркуляційне постачання 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 999,9999999

Поточна ринкова капіталізація MicroBuy Bot — $ 44,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MICROBUY — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999999.9999999. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,76K.