Сьогоднішня ціна MicroBerry (MBERRY)

Поточна ціна MicroBerry (MBERRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 299.54K USD. Ціна MBERRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MicroBerry:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51K USD

- зміна ціни MicroBerry протягом дня — -23.23%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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