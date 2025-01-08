Ціна MicroBerry (MBERRY)
Поточна ціна MicroBerry (MBERRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 299.54K USD. Ціна MBERRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MicroBerry:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51K USD
- зміна ціни MicroBerry протягом дня — -23.23%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MicroBerry до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MicroBerry до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MicroBerry до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MicroBerry до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MicroBerry: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.86%
-23.23%
-39.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
mBERRY is secure and backed by $BERRY, inspired by Michael Saylor’s MicroStrategy. MicroBerry offers an opportunity to invest in the future of AI with a treasury-backed token designed to rise with $BERRY's success By holding MicroBerry, you’re not just holding a token—you’re holding a piece of an ecosystem designed for compounding success and leveraging the AI boom and its latent, positive impact on the crypto and blockchain space
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