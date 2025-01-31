Ціна Micro Bitcoin Finance (MBTC)
Поточна ціна Micro Bitcoin Finance (MBTC) сьогодні становить 1.55 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Micro Bitcoin Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.49 USD
- зміна ціни Micro Bitcoin Finance протягом дня — -0.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Micro Bitcoin Finance до USD становила $ -0.003936152142601.
За останні 30 днів зміна ціни Micro Bitcoin Finance до USD становила $ -0.0229863450.
За останні 60 днів зміна ціни Micro Bitcoin Finance до USD становила $ +0.0606604900.
За останні 90 днів зміна ціни Micro Bitcoin Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.003936152142601
|-0.25%
|30 днів
|$ -0.0229863450
|-1.48%
|60 днів
|$ +0.0606604900
|+3.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Micro Bitcoin Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.25%
-0.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Micro Bitcoin mBTC is frictionless mining generation mBTC hard-coded on its smart contract to use as future store of value currency. mBTC is a community driven, fair launched DeFi Token. Two simple functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition.
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