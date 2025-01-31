Сьогоднішня ціна Micro Bitcoin Finance (MBTC)

Поточна ціна Micro Bitcoin Finance (MBTC) сьогодні становить 1.55 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Micro Bitcoin Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.49 USD

- зміна ціни Micro Bitcoin Finance протягом дня — -0.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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