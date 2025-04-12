Сьогоднішня ціна Micro AI (MAI)

Поточна ціна Micro AI (MAI) сьогодні становить 0.147894 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Micro AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.55K USD

- зміна ціни Micro AI протягом дня — -10.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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