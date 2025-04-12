Ціна Micro AI (MAI)
Поточна ціна Micro AI (MAI) сьогодні становить 0.147894 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Micro AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.55K USD
- зміна ціни Micro AI протягом дня — -10.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Micro AI до USD становила $ -0.0172069810167779.
За останні 30 днів зміна ціни Micro AI до USD становила $ -0.0243313877.
За останні 60 днів зміна ціни Micro AI до USD становила $ -0.0660927193.
За останні 90 днів зміна ціни Micro AI до USD становила $ -0.32823894510847753.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0172069810167779
|-10.42%
|30 днів
|$ -0.0243313877
|-16.45%
|60 днів
|$ -0.0660927193
|-44.68%
|90 днів
|$ -0.32823894510847753
|-68.93%
Останній аналіз цін Micro AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-10.42%
-13.36%
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