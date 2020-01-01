Токеноміка michi ($MICHI)

Токеноміка michi ($MICHI)

Дізнайтеся ключову інформацію про michi ($MICHI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація michi ($MICHI)

MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology.

Key Attributes:

Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture.

Офіційний вебсайт:
https://michi.xyz
Whitepaper:
https://michi.xyz

Токеноміка та аналіз ціни michi ($MICHI)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена michi ($MICHI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 14,18M
$ 14,18M$ 14,18M
Загальна пропозиція:
$ 555,77M
$ 555,77M$ 555,77M
Циркуляційна пропозиція:
$ 555,77M
$ 555,77M$ 555,77M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 14,18M
$ 14,18M$ 14,18M
Історичний максимум:
$ 0,587659
$ 0,587659$ 0,587659
Історичний мінімум:
$ 0,01355204
$ 0,01355204$ 0,01355204
Поточна ціна:
$ 0,02550721
$ 0,02550721$ 0,02550721

Токеноміка michi ($MICHI): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки michi ($MICHI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $MICHI, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $MICHI, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $MICHI, досліджуйте ціну токена $MICHI в реальному часі!

Прогноз ціни $MICHI

Хочете знати, куди рухається $MICHI? Наша сторінка прогнозу ціни $MICHI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.