Ціна MICHA (MICHA)
Поточна ціна MICHA (MICHA) сьогодні становить 0.00126131 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MICHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MICHA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.48 USD
- зміна ціни MICHA протягом дня — -1.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MICHA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MICHA до USD становила $ +0.0002207959.
За останні 60 днів зміна ціни MICHA до USD становила $ -0.0001967702.
За останні 90 днів зміна ціни MICHA до USD становила $ +0.0007297920426149288.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.20%
|30 днів
|$ +0.0002207959
|+17.51%
|60 днів
|$ -0.0001967702
|-15.60%
|90 днів
|$ +0.0007297920426149288
|+137.30%
Останній аналіз цін MICHA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.15%
-1.20%
-5.67%
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