Сьогоднішня ціна MICHA (MICHA)

Поточна ціна MICHA (MICHA) сьогодні становить 0.00126131 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MICHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MICHA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.48 USD

- зміна ціни MICHA протягом дня — -1.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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