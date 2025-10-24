Інформація щодо ціни MicDrop (MICDROP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00000467 Макс. за 24 год $ 0,00000476 Рекордний максимум $ 0,00008251 Найнижча ціна $ 0,00000444 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) +0,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,76%

Актуальна ціна MicDrop (MICDROP) становить $0,00000471. За останні 24 години MICDROP торгувався між мінімумом у $ 0,00000467 і максимумом у $ 0,00000476, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MICDROP становить $ 0,00008251, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000444.

Що стосується короткострокових результатів, то MICDROP змінився на -0,54% за останню годину, +0,47% за 24 години та на +0,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MicDrop (MICDROP)

Ринкова капіталізація $ 4,71K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,71K Циркуляційне постачання 999,93M Загальна пропозиція 999 932 861,577805

Поточна ринкова капіталізація MicDrop — $ 4,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MICDROP — 999,93M, зі загальною пропозицією 999932861.577805. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,71K.