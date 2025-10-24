Актуальна ціна MicDrop сьогодні становить 0,00000471 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MICDROP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MICDROP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MicDrop сьогодні становить 0,00000471 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MICDROP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MICDROP на MEXC вже зараз.

Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:14:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MicDrop (MICDROP) (USD)

Актуальна ціна MicDrop (MICDROP) становить $0,00000471. За останні 24 години MICDROP торгувався між мінімумом у $ 0,00000467 і максимумом у $ 0,00000476, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MICDROP становить $ 0,00008251, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000444.

Що стосується короткострокових результатів, то MICDROP змінився на -0,54% за останню годину, +0,47% за 24 години та на +0,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація MicDrop — $ 4,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MICDROP — 999,93M, зі загальною пропозицією 999932861.577805. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,71K.

Історія ціни MicDrop (MICDROP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MicDrop до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MicDrop до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MicDrop до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MicDrop до USD становила $ 0.

Що таке MicDrop (MICDROP)

Discover the tokens that communities can’t stop talking about. We track thousands of conversations across Telegram and X in real time, scanning the groups, channels, and feeds where traders, influencers, and communities gather. Our system identifies not just which tokens are being mentioned, but also how they’re being talked about—whether it’s hype, skepticism, or genuine excitement.

From this, we calculate the number of people currently aware of each token, giving you a clear picture of its momentum and visibility. Instead of guessing where the attention is, you’ll know exactly which projects are gaining traction and which are fading out—helping you stay ahead of the crowd.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Токеноміка MicDrop (MICDROP)

Розуміння токеноміки MicDrop (MICDROP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MICDROP зараз!

Скільки сьогодні коштує MicDrop (MICDROP)?
Актуальна ціна MICDROP у USD становить 0,00000471 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MICDROP до USD?
Поточна ціна MICDROP до USD — $ 0,00000471. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MicDrop?
Ринкова капіталізація MICDROP — $ 4,71K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MICDROP?
Циркуляційна пропозиція MICDROP — 999,93M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MICDROP?
MICDROP досяг історичної максимальної ціни у 0,00008251 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MICDROP?
Історична мінімальна ціна MICDROP становила 0,00000444 USD.
Який обсяг торгівлі MICDROP?
Актуальний обсяг торгівлі MICDROP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MICDROP цього року?
MICDROP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MICDROP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:14:27 (UTC+8)

10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

